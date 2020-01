Dazn lancia una campagna contro la pirateria (Di venerdì 31 gennaio 2020) Dazn contro la pirateria. La piattaforma di streaming, oltre alla collaborazione con la polizia, ha infatti deciso di lanciare una campagna di educazione e informazione sul contrasto alla pirateria, in collaborazione con l’Unione nazionale consumatori, come riportato da Italia Oggi in un articolo a firma di Claudio Plazzotta. Tra le iniziative, è stata realizzata una … L'articolo Dazn lancia una campagna contro la pirateria calcioefinanza

Dazn lancia Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Dazn lancia