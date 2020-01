CorSport: il Napoli tenta il colpo last minute per Tripaldelli (Sassuolo) (Di venerdì 31 gennaio 2020) Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, dopo che l’affare Rodriguez dal Milan è sfumato, il Napoli starebbe pensando ad un colpo last minute per un altro difensore. Il club di De Laurentiis starebbe trattando il mancino del Sassuolo, nonché nazionale Under 21, Alessandro Tripaldelli. “Si prova il colpo last minute” L'articolo CorSport: il Napoli tenta il colpo last minute per Tripaldelli (Sassuolo) ilNapolista. ilnapolista

