Coronavirus, le compagnie corrono ai ripari: no all'imbarco per chi ha la febbre (Di venerdì 31 gennaio 2020) Costa Crociere, compagnia pioniera della navigazione in Asia, ha sospeso temporaneamente 9 viaggi previsti in partenza da porti cinesi sino al 4 febbraio ilsecoloxix

Agenzia_Ansa : La #Cina sempre più isolata per la paura del #coronavirus. #Toyota ha bloccato la produzione, quattro compagnie aer… - VitaliaDFU : RT @tg2rai: #Coronavirus, in #Cina sale ancora il numero dei morti. Sono 213 e 2mila i nuovi infettati, per un totale di quasi 9mila casi u… - giuliaprivato : Coronavirus, le compagnie corrono ai ripari: no all'imbarco per chi ha la febbre -