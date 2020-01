Coronavirus, la comunità cinese in via Paolo Sarpi a Milano: “Sguardi maligni, la psicosi peggiora” (Di venerdì 31 gennaio 2020) La comunità cinese di via Paolo Sarpi, a Milano, inizia a fare i conti con la psicosi provocata dall'emergenza Coronavirus. A Chinatown nei giorni scorsi la situazione era rimasta relativamente serena, ma dopo i due casi di contagio riscontrati a Roma la tensione è aumentata. "Fino a domenica le cose sono andate bene, da lunedì sono peggiorate per colpa di questa psicosi", ha spiegato a Fanpage.it Francesco Wu, consigliere di Confcommercio e portavoce degli imprenditori cinesi nel capoluogo lombardo. fanpage

Tg3web : #Coronavirus Tutta la comunità scientifica è impegnata a studiare il virus e a capire come fermarlo. In prima fila… - CalabriaTw : Su #coronavirus non a psicosi o addirittura forme di razzismo: serve informazione chiara. Anche necessaria attenzio… - micpar1897 : Hanno fatto due esami da 18 a chimica o farmacia e si arrogano il diritto di rassicurare la comunità intera sul cor… -