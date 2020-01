Coronavirus, Cina rimpatria cittadini Wuhan e all'Onu dice: "Evitare reazioni eccessive". Fmi: "Impatto su economia mondiale". 213 i morti (Di venerdì 31 gennaio 2020) Borsa: Hong Kong positiva, apre a +1,17%. L'ambasciatore cinese all'Onu, Zhang Jun: "La cosa che serve di più è la cooperazione internazionale". La Cina rimpatria i cittadini di Wuhan, italiani in attesa repubblica

matteosalvinimi : ?? Il ministro della Salute finalmente arrivato in Senato (dopo le pressioni della Lega) ha appena ammesso che in Ci… - matteosalvinimi : ?? CONFERMATI i primi due casi di #coronavirus in Italia (due turisti cinesi), CHIUSO il traffico aereo con la Cina,… - Agenzia_Ansa : Il premier Conte: 'Casi accertati di #Coronavirus in Italia sono due turisti cinesi'. 'Chiuso il traffico aereo da… -