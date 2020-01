Coronavirus, arrivano anche buone notizie: c’è chi è guarito (Di venerdì 31 gennaio 2020) Coronavirus, pazienti guariti: i numeri Le morti causate dall’epidemia di Coronavirus sono salite a 213. Ma ci sono anche notizie positive: diverse province e municipalità della Cina oggi hanno reso noto diversi pazienti infettati dal nuovo Coronavirus (2019-nCoV) sono guariti e hanno lasciato gli ospedali in cui erano ricoverati. In particolare nella provincia orientale cinese dello Jiangxi quattro pazienti sono guariti e sono stati dimessi, dopo altre tre guarigioni riportate in precedenza. Zhang Wei, un esperto del quartier generale provinciale di emergenza sulla prevenzione e il controllo dell’epidemia dello Jiangxi, ha dichiarato che “sulla base delle analisi dei pazienti curati, la rilevazione tempestiva e il trattamento rapido sono stati fattori chiave nella loro guarigione”. La provincia sudoccidentale cinese del Sichuan oggi ha riportato il primo caso di ... tpi

