Casi di coronavirus in Italia, il momento in cui i due turisti cinesi vengono portati via in ambulanza: sono stabili ma in isolamento [VIDEO] (Di venerdì 31 gennaio 2020) Sono stati confermati ieri i primi due Casi di coronavirus in Italia: si tratta di due turisti cinesi in visita nel nostro Paese da una settimana. “Abbiamo saputo dell’ufficialità ieri sera, pochi minuti prima della conferenza stampa del premier. La stanza è stata sigillata in via precauzionale già dal giorno in cui è stata chiamata l’ambulanza. La moglie ha chiesto di chiamare l’ambulanza perché il marito aveva la febbre alta. Indossavano già le mascherine, come molti clienti orientali”, ha affermato Enzo Ciannelli, direttore del Grand Hotel Palatino, l’albergo nel rione Monti di Roma, dove alloggiavano i due turisti cinesi risultati positivi al coronavirus. “Questi clienti parlavano esclusivamente cinese, i contatti erano limitati. Erano in tre ma la terza persona non so se è stata ricoverata, non so chi sia. Loro erano moglie e marito, erano qui per turismo”, ha aggiunto. Nel ... meteoweb.eu

