Calciomercato Lecce: fatta per Paz dal Bologna (Di venerdì 31 gennaio 2020) Calciomercato Lecce: il club giallorosso sarebbe vicinissimo a chiudere per Nehuén Paz. Il difensore è pronto a trasferirsi Il Lecce sta lavorando per regalare un difensore a Fabio Liverani. Secondo Gianluca Di Marzio il nome caldo in queste ore è quello di Nehuen Paz. Il difensore, attualmente al Bologna, non sta trovando molto spazio nello scacchiere di Mihajlovic e ha accettato la proposta dei pugliesi. Liverani avrà così un rinforzo da affiancare a Rossettini e Lucioni. Il difensore si trasferirà in prestito con diritto di riscatto a 2 milioni. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

