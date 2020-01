Calciomercato, Gervinho ha firmato: va in Qatar per 6 milioni netti di stipendio (Di venerdì 31 gennaio 2020) Gervinho non è più un calciatore del Parma. La fumata bianca è arrivata in extremis, approfittando del differente orario di chiusura per le trattativa di Calciomercato in Qatar: la firma in calce al contratto è arrivata alle 21.50, dieci minuti prima del gong ufficiale alle operazione nel Paese Saudita. fanpage

