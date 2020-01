Bruno Conti come Totti: “Hanno forzato il nostro addio al calcio” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Questo articolo Bruno Conti come Totti: “Hanno forzato il nostro addio al calcio” è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Era il 2017 quando Francesco Totti ha detto addio al calcio, un saluto che ha coinvolto da vicino anche Bruno Conti che ha rivelato: “Il suo addio è stato forzato come il mio”. Tutto è pronto per una nuova puntata di Vieni da me, il programma condotto da Caterina Balivo e in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì subito dopo … youmovies

