Brexit, a mezzanotte Il Regno Unito non farà più parte dell’Unione europea (Di venerdì 31 gennaio 2020) Dalla mezzanotte di oggi il Regno Unito saluterà definitivamente l'Unione europea. Da domani gli inglesi non potranno più partecipare alle riunioni nelle istituzioni europee. Si apre comunque una fase di transizione, in cui Londra e Bruxelles dovranno negoziare gli aspetti economici e commerciale del nuovo accordo. fanpage

NicolaPorro : Alla mezzanotte di domani sarà #Brexit: la #GranBretagna uscirà definitivamente dall'#UnioneEuropea. E a perderci s… - Agenzia_Ansa : #Brexit: Consiglio Ue approva l'accordo di recesso In vigore dalla mezzanotte del 31 gennaio #ANSA - tg2rai : #GranBretagna, a #Londra coniata una moneta per celebrare la #Brexit. Conto alla rovescia a #Douwningstreet aspetta… -