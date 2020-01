BEAUTIFUL, news americane: la soap rinnovata fino al 2023? (Di venerdì 31 gennaio 2020) Stando a TVLine, BEAUTIFUL sarebbe nel mezzo di trattative che assicurerebbero alla soap un rinnovo triennale. Pare che l’accordo sia quasi fatto, mettendo al sicuro il futuro dello show almeno fino alla stagione televisiva 2022-23. Questo, se verrà confermato, sarebbe il primo rinnovo pluriennale dopo alcune stagioni in cui BEAUTIFUL veniva rinnovata di anno in anno, segnale più che positivo di una buona performance dello show per la rete televisiva CBS. La notizia, che appunto è ancora ufficiosa, segue l’annuncio – che invece è già ufficiale – del rinnovo fino al 2024 della soap “sorella” Febbre D’Amore (non più in onda in Italia). BEAUTIFUL: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Dato che BEAUTIFUL e Febbre sono prodotte da due società diverse (rispettivamente la Bell Production e la Sony), non stupisce che i rispettivi ... tvsoap

