Banca Popolare di Bari, Marco e Gianluca Jacobini agli arresti domiciliari (Di venerdì 31 gennaio 2020) Banca Popolare di Bari, i primi arresti a seguito delle indagini degli inquirenti. Marco e Gianluca Jacobini ai domiciliari. Banca Popolare di Bari, arresti domiciliari per Marco e Gianluca Jacobini, padre e figlio rispettivamente ex presidente del Consiglio di amministrazione e vice-direttore generale dell’istituto. Marco e Gianluca Jacobini agli arresti domiciliari per la Banca Popolare di Bari La Guardia di Finanza ha notificato ai Marco e Gianluca Jacobini il provvedimento per gli arresti domiciliari. I due dovranno rispondere a vario titolo delle accuse di falso in bilancio, falso in prospetto e ostacolo alla vigilanza. Per gli inquirenti l’istituto era di fatto controllato dalla famiglia Jacobini nonostante lo stato di commissariamento vigente. Secondo il giudice “Gianluca Jacobini continua ad avere un ruolo formale all’interno della Banca Popolare e ... newsmondo

