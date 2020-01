Banca Popolare di Bari, arrestati Marco e Gianluca Jacobini. Interdetto De Bustis (Di venerdì 31 gennaio 2020) La Guardia di Finanza ha notificato un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di Marco e Gianluca Jacobini, rispettivamente padre e figlio, il primo ex presidente del Cda e amministratore di fatto della Banca Popolare di Bari e il secondo vice direttore generale e direttore generale di fatto dell'istituto di credito barese. L'interdizione a esercitare per 12 mesi l'attività di dirigente di istituti Bancari e di uffici direttivi di imprese è stata invece disposta per l'ex amministratore delegato della Banca Popolare di Bari Vincenzo De Bustis Figarola. fanpage

