Atletica, World Indoor Tour a Karlsruhe: l’Italia in gara con Stecchi, Iapichino, Bogliolo e non solo. Spettacolo in Germania (Di venerdì 31 gennaio 2020) Stasera andrà in scena la seconda tappa del World Indoor Tour 2020 di Atletica leggera, competizione organizzata dalla Federazione Internazionale e che prevede un circuito di meeting al coperto. La stagione di gare in sala è stata depauperata del Mondiale a causa del corona virus che imperversa in Cina e dunque le varie competizioni hanno perso un po’ di interesse ma a Karlsruhe (Germania) ci sarà grande interesse anche perché mancano sei mesi alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Italia sarà grande protagonista in terra tedesca. Claudio Stecchi, già capace di volare a 5.73 con la sua asta in quel di Bordeaux, riparte da una sfida di lusso contro lo statunitense Sam Kendricks (Campione del Mondo all’aperto) e il francese Renaud Lavillenie: il 28enne, con un personale di 5.80 datato 2019, spera di essere assoluto protagonista in una gara di assoluto spettacolo tecnico. ... oasport

