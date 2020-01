Assorbenti gratis nelle scuole inglesi, è il risultato della battaglia di una giovane attivista (Di venerdì 31 gennaio 2020) In Inghilterra il governo ha approvato un provvedimento molto particolare: ai college che lo richiederanno fornirà Assorbenti e tamponi in forma gratuita. A lanciare l'iniziativa è stata l'attivista Amika George, che per prima ha pensato di fare qualcosa di materiale per combattere la period poverty. fanpage

