Assegno invalidità 2020 e dipendenti pubblica amministrazione, nota Inps (Di venerdì 31 gennaio 2020) Assegno invalidità 2020 e dipendenti pubblica amministrazione, nota Inps Con la circolare n. 10 del 30 gennaio 2020 l’Inps si è rivolto ai dipendenti della pubblica amministrazione titolari di Assegno di invalidità in materia di limite ordinamentale, trattando anche dei requisiti previsti e delle condizioni richieste per l’accesso alla pensione di vecchiaia anticipata. Andiamo quindi a vedere cosa c’è scritto nella succitata circolare. Assegno invalidità 2020 e limite ordinamentale: la circolare Inps L’Inps richiama il DL n. 101 del 31 agosto 2013 (articolo 2, comma 5) in cui si dispone che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposto d’ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del relativo DL, non è modificato dall’innalzamento dei requisiti ... termometropolitico

