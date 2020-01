Arabia Saudita, i ribelli Houthi colpiscono gli aeroporti di Najran e di Jizan: demolita la base di Khamis Mishait (Di venerdì 31 gennaio 2020) Le milizie Houthi yemenite hanno colpito gli aeroporti delle città di Najran e di Jizan in Arabia Saudita. Il portavoce delle forze ribelli ha fatto sapere che i razzi hanno demolito anche la base di Khamis Mishait. Tra le strutture colpite anche quelle della Saudi Aramco, la compagnia nazionale petrolifera Saudita. BREAKING: Houthis announce missile attacks against Jizan and Najran in Saudi Arabia. https://t.co/2AQqK6xn7q— Conflict News (@Conflicts) January 31, 2020 L’attacco è avvenuto in due delle province al confine tra Yemen e Arabia Saudita, zona che è diventata sempre più calda e militarizzata dall’intervento di Riad nel conflitto civile yemenita nel 2015. Negli ultimi anni i raid degli Houthi verso Jizan e Najran si sono intensificati, parallelamente a un crescere dell’interventismo Saudita in Yemen. #المسيرة عاجل متحدث القوات المسلحة: الضربات ... open.online

