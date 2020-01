Aborto, appello di associazioni e medici contro Università Campus Bio-Medico di Roma: “Impone l'obiezione di coscienza” (Di venerdì 31 gennaio 2020) AMICA (Associazione medici Italiani Contraccezione e Aborto) si rivolge alle istituzioni per chiedere la revoca dell'accreditamento “se percorso studi non è completo e non comprende contraccezione e interruzione volontaria della gravidanza”. Aderiscono, tra gli altri, medici, ginecologi, Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica e Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti. «La scuola di specializzazione in Ostetricia e Ginecologia dell'Università Campus Bio (...) - Religione / Aborto, Ospedali, medici, Obiezione di coscienza, , Sanità pubblica feedproxy.google

deb8479eaeef410 : RT @ManekiStra: Aborto, a Roma scuola d’ostetricia lo chiama ‘crimine’ e impone obiezione di coscienza agli iscritti. Appello: ‘Ministero r… - neribrixia : RT @ManekiStra: Aborto, a Roma scuola d’ostetricia lo chiama ‘crimine’ e impone obiezione di coscienza agli iscritti. Appello: ‘Ministero r… - vilmaparenti : RT @ManekiStra: Aborto, a Roma scuola d’ostetricia lo chiama ‘crimine’ e impone obiezione di coscienza agli iscritti. Appello: ‘Ministero r… -