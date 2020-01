Valentino Rossi ritiro 2020: ultime notizie e perché non si ritira (Di giovedì 30 gennaio 2020) Valentino Rossi ritiro 2020: ultime notizie e perché non si ritira Valentino Rossi si ritira? Ancora non si sa. La notizia certa è che per il MotoGp 2021 Yamaha sarà rappresentata da Maverick Vinales e Fabio Quartararo, giovane promessa francese, attualmente nel team satellite Petronas che ha contrattualizzato con un accordo biennale. Di conseguenza per Valentino Rossi – di cui vi abbiamo parlato in altri nostri articoli come questo – il futuro è al momento incerto. Il pilota che compirà 41 anni il 16 febbraio 2020 non ha ancora deciso quale sarà il suo destino. Valentino Rossi: devo avere risposte dalla pista e dalle gare Il campione ha spiegato di aver bisogno di tempo per prendere una decisione. “Dopo gli ultimi cambiamenti tecnici e con l’arrivo del mio nuovo capotecnico, il mio primo obiettivo è essere competitivo quest’anno e continuare la mia ... termometropolitico

