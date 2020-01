‘Uomini e Donne’: l’opinione di Isa sulla puntata del Trono over del 30/01/20 (Di giovedì 30 gennaio 2020) Maaaaaaamma mia, ma io non so voi, ma io sono PIENA, STRA-PIENA, ULTRA-PIENA, COLMA A TAPPO di Valentina Autiero, ma bastaaaaaaaaaa! Si infila in ogni discussione, a tutti deve spiegare cosa è giusto e cosa è sbagliato, fa l’opinionista, la conduttrice, sbraita, urla, si agita, ma alla fine della fiera lei, che parla sempre dall’alto di sto gran par di ciufoli, è semplicemente una delle tante a star dentro sto programma ormai da secoli senza aver mai concluso na mazza di niente. Eccheccazzo, quando uno lo deve dire lo deve dire. Perché, insomma, sono la prima ad aver più volte empatizzato con lei e ad essermi scagliata contro i cavalieri che l’hanno presa in giro e illusa, ma ultimamente non si regge, non si regge proprio, sembra il gufaccio messo lì sul trespolo che, al grido di ‘io sò vera e de core‘, si sente autorizzato a mettere bocca e pontificare ... isaechia

