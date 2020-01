Tutti seduti sulle scale di piazza di Spagna: il flash mob di ‘Liberare Roma’ contro la giunta Raggi (Di giovedì 30 gennaio 2020) Oggi si è tenuta l'iniziativa di lancio di 'Liberare Roma', campagna lanciata dal presidente del Municipio VIII Amedeo Ciaccheri e che ha lo scopo di "liberare Roma dal malgoverno della Raggi". Gli attivisti si sono seduti sulla scalinata di piazza di Spagna, dove da alcuni mesi non si può più sostare a causa di un provvedimento del Campidoglio. fanpage

Comunque i finalisti di questo GF sono tutti seduti sulle scale in giardino #GFVIP