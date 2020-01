Sport in tv oggi (giovedì 30 gennaio): orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di giovedì 30 gennaio 2020) oggi, giovedì 30 gennaio, sarà un’altra giornata ricca di Sport: oltre alle semifinali degli Australian Open di tennis (entrambi gli incontri femminili, uno maschile), spiccano l’Eurolega di basket, la Champions League di volley, e la Race Torquay di ciclismo, maschile e femminile. Scatta anche la Pacific Cup di softball. Sport IN TV GIOVEDI’ 30 gennaio: orari E PROGRAMMA completo 02:30 Ciclismo, Race Torquay femminile 04.00 Tennis, Australian Open – Semifinale femminile: Barty-Kenin – EuroSport 1, EuroSport Player 05.30 Tennis, Australian Open – Semifinale femminile: Halep-Muguruza – EuroSport 1, EuroSport Player 06:00 Softball, Australia Pacific Cup: Italia-Messico 07:00 Ciclismo, Race Torquay maschile 07.00 Golf, European Tour 2020: Saudi International powered by SoftBank Investment Advisors 09.00 Bob artificiale, Coppa Europa/EChU23/EChJ ... oasport

mafaldina88 : Tutto il mondo rende Onore ad un Dio dello Sport!! E noi?!?!.....Al netto dell’importanza che ha il calcio nel nost… - SkySport : #Eriksen all’Inter, visite mediche a Milano: la giornata di oggi LIVE - SkySportNBA : #KobeBryant, rinviata #Clippers - #Lakers 'La famiglia NBA è devastata' -