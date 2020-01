Sosta tariffata: approvato contratto servizio Atac (Di giovedì 30 gennaio 2020) Roma – Sono oltre 70 milioni di euro gli introiti stimati per il 2020 e il 2021 dall’utilizzo di parcheggi di scambio e Sosta tariffata da parte dei romani, per i quali pero’ c’e’ una buona notizia: nessun aumento tariffario in vista almeno fino al 2021, parola dell’assessore alla Mobilita’, Pietro Calabrese. Gli incassi previsti sono quelli stimati dal Comune di Roma e inseriti nella delibera di indirizzo per il nuovo contratto di servizio con Atac per la gestione degli stalli a pagamento, approvata oggi dall’Assemblea capitolina con 23 voti favorevoli e 1 astenuto: il corrispettivo che l’amministrazione versera’ nelle casse della municipalizzata e’ di circa 2,6 milioni per dicembre 2019, 33,8 milioni per il 2020 e 33,4 milioni per il 2021. Le entrate stimate invece, come detto, sono state calcolate in base al consuntivi ... romadailynews

