Sondaggio Fabrizio Masia: Matteo Salvini, la maggioranza degli elettori di centrodestra boccia la citofonata (Di giovedì 30 gennaio 2020) "Rifarei tutto, anche il citofono, il radiotelefono, il grammofono". Matteo Salvini non si pente della campagna elettorale fatta in Emilia Romagna. La Lega ha ottenuto il 32% contro il 33,7% delle ultime elezioni - le Europee - in Emilia Romagna. Dunque un piccolo passo indietro. Ma sostanzialmente liberoquotidiano

fabrizio_sn : RT @Giorgiolaporta: Il miglior #sondaggio della vigilia è la faccina gelata del direttore di @you_trend. Se fosse tutto confermato come da… - infoitinterno : Sondaggio di Fabrizio Masia per Agorà: 'Addio di Luigi Di Maio, il 59% favorevole, contrari gli elettori 5S' - SorrentinoAnt10 : RT @ferroice40: Sondaggio di Fabrizio Masia per Agorà: 'Addio di Luigi Di Maio, il 59% favorevole, contrari gli elettori 5S' -