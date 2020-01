Salvini al citofono, il ragazzo accusato a PiazzaPulita (La7): “Salvini? Mi ha rovinato la vita in 5 minuti. Mi chiedo ‘perché proprio a me?'” (Di giovedì 30 gennaio 2020) “Ho 17 anni, studio e gioco a calcio. A Imola. Sono stato convocato in nazionale, è stata una grandissima esperienza”. A parlare è il ragazzo del citofono a cui ha suonato il leader della Lega Matteo Salvini durante la campagna elettorale per le Regionali dell’Emilia Romagna, in un’intervista che andrà in onda questa sera a Piazza Pulita su La7. “Non ho mai avuto precedenti, non sono uno spacciatore”, dice il 17enne, che, riferendosi a Salvini, aggiunge: “Ogni giorno mi chiedo: perché proprio me? A un 17enne gli hai rovinato la vita in cinque minuti da un giorno all’altro” L'articolo Salvini al citofono, il ragazzo accusato a PiazzaPulita (La7): “Salvini? Mi ha rovinato la vita in 5 minuti. Mi chiedo ‘perché proprio a me?'” proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

