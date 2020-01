Renato Brunetta proposta choc, “Con Matteo Renzi e tutto il centrodestra diamo vita subito a un nuovo governo” (Di giovedì 30 gennaio 2020) Un’idea che sicuramente non piacerà a gran parte del centrodestra italiano quella espressa da Renato Brunetta di Forza Italia. Secondo la teoria di Brunetta, svelata a La Repubblica, Matteo Renzi con tutto il centrodestra unito potrebbe dare vita a un nuovo governo che “sfratti” Giuseppe Conte. Brunetta ha detto su Matteo Renzi: “Basta che si decida e faccia un governo con noi, centrodestra unito e le altre forze che si potrebbero aggregare. Basta che Renzi voti con noi sulla giustizia. Lui è contro questa oscena riforma della prescrizione. Quello può essere il primo fondante banco di prova”. Secondo l’esponente di Forza Italia con Italia Viva ci potrebbe anche essere massima condivisione dei programmi: “Renzi rappresenta da sempre il suo ‘centro’, vicino al centrodestra. Si può dare vita ad una nuova maggioranza e ad un nuovo ... baritalianews

