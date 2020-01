Pomeriggio 5, Paola Caruso ad Ivan Gonzalez: "Sei venuto in Italia grazie a me. Vorrei che mi chiedessi scusa" (video) (Di giovedì 30 gennaio 2020) Oggi, nel corso dell'ultima puntata di 'Pomeriggio 5', sono state mostrate le immagini inedite del confronto tra Paola Caruso e Ivan Gonzalez nell'ascensore di 'Live Non è la D'Urso':Pomeriggio 5, Paola Caruso ad Ivan Gonzalez: "Sei venuto in Italia grazie a me. Vorrei che mi chiedessi scusa" (video) 30 gennaio 2020 18:38. blogo

luigi6977555 : @PaolaCorb Buon pomeriggio Paola ?????? - luigi6977555 : @suSolesaLuna Buon pomeriggio Paola ?????? - adelestancati : RT @mariella14051: @paolaxmi Sì alla corsa perché fa bene ma io preferisco camminare ???? Buon pomeriggio Paola ???????? -