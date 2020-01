Pinguini Tattici Nucleari, la band indie di Sanremo 2020 (Di giovedì 30 gennaio 2020) Con quel nome un po' strano, che sembra preso dai personaggi di Madagascar, i Pinguini Tattici Nucleari sono la quota indie rock di Sanremo 2020, dove gareggiano tra i Campioni con il brano Ringo Starr. Pinguini Tattici Nucleari, sei ragazzi e una birra Hanno un nome strano, ma in realtà, i Pinguini psicopatici di Madagascar non c’entrano: secondo quanto dicono, il nome Pinguini Tattici Nucleari deriverebbe dalla birra Tactical Nuclear Penguin, prodotta dal 2009 dal birrificio britannico BrewDog. Loro, cioè Riccardo Zanotti (voce), Nicola Buttafuoco (chitarra), Lorenzo Pasini (chitarra-cori), Simone Pagani (basso-cori), Matteo Locati (batteria), Elio Biffi (tastiera, fisarmonica, voce), sono diventati un gruppo nel 2010, in provincia di Bergamo. Dopo un Ep autoprodotto (Cartoni Animati) nel 2012, pubblicano nel 2014 il primo album, intitolato Il re è ... gqitalia

