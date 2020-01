Perez Roma, ufficiale l’arrivo dello spagnolo in giallorosso. Il comunicato (Di giovedì 30 gennaio 2020) Perez Roma, ufficiale l’approdo del calciatore spagnolo nella Capitale. Ecco il comunicato pubblicato dalla società giallorossa Poco dopo quella di Villar, è arrivata anche l’ufficialità di Carles Perez, che diventa a tutto gli effetti un nuovo giocatore della Roma. Ecco il comunicato pubblicato in merito dalla società capitolina: «L’esterno spagnolo arriva dal Barcellona a titolo temporaneo, a fronte di un corrispettivo pari a un milione di euro. L’accordo prevede l’obbligo di acquisizione a titolo definitivo per 11 milioni di euro condizionato al verificarsi di determinate situazioni sportive e il pagamento di un corrispettivo variabile, fino ad un massimo di 4,5 milioni di euro, per bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

