Parlamento UE chiede parità di salario per uomini e donne, ma la Lega vota No (Di giovedì 30 gennaio 2020) Le donne in Europa guadagnano in media il 16 per cento in meno degli uomini. Approvata a Bruxelles una risoluzione sulla differenza nelle retribuzioni a seconda del genere che chiede misure vincolanti per contrastare il problema. Conservatori e liberali rifiutano la proposta di sanzioni a chi non rispetta le norme. Picierno, Pd: "Le promesse non bastano". fanpage

