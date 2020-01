Nidi privati, Altroconsumo: “A Milano costano il doppio rispetto al Sud, anche se hanno pochi spazi verdi. L’inglese il servizio più offerto” (Di giovedì 30 gennaio 2020) È un’Italia divisa in due quella che fotografata da Altroconsumo nella sua indagine su 200 asili nido privati in cinque città italiane: Milano, Bari, Padova, Pescara e Reggio Calabria. Il risultato più eclatante è quello relativo ad uno dei punti più dolenti legati a questo servizio, ovvero il costo: da Nord a Sud le tariffe sono più che dimezzate. Nello specifico, per un bimbo che frequenta il nido tutti i giorni per almeno cinque ore di frequenza, si passa da un costo di 306 euro al mese a Reggio Calabria ai 690 euro di Milano. Dopo Milano, la città più cara è Padova (473 euro), seguita da Pescara (446 euro) e Bari (395 euro). Nel capoluogo meneghino un’ora di asilo nido costa in media 4,49 euro (più del doppio che a Reggio Calabria). Ma ci sono importanti differenze tra una zona e l’altra della città: ad esempio la zona sei (Porta Genova-Navigli-Barona) con 4,12 euro all’ora è la più ... ilfattoquotidiano

