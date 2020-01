Morte Kobe Bryant, le prime parole della moglie Vanessa: “Non riesco a immaginare la mia vita senza lui e Gigi” (Di giovedì 30 gennaio 2020) Morte Kobe Bryant, le prime parole della moglie Vanessa: “Siamo distrutti” Sono passati quattro giorni dalla tragica e improvvisa Morte di Kobe Bryant, ex stella NBA coinvolto in un incidente con il suo elicottero in California insieme alla figlia Gigi e ad altre 7 persone: in questi giorni in cui tutto il mondo ha lanciato messaggi di cordoglio al giocatore, la moglie Vanessa ha scelto la strada del silenzio. Fino a stanotte, quando la signora Bryant ha deciso di affidare al suo account Instagram le sue prime parole. In un lungo messaggio, Vanessa Bryant ha voluto dare l’ultimo saluto a Black Mamba, ma anche ringraziare tutti coloro che hanno espresso vicinanza alla famiglia in un momento del genere: “Grazie per le vostre preghiere, ne avevamo proprio bisogno”, si legge. “Siamo completamente devastati dall’improvvisa perdita del mio adorato ... tpi

Quirinale : #Mattarella: il mondo dello sport,ogni continente,è rattristato dalla morte di Kobe #Bryant.Tristezza che ha il fon… - HuffPostItalia : 'La morte di Kobe Byant conta meno del calcio in Italia'. Belinelli e Pellegrini contro la stampa - SkySport : Kobe #Bryant, #Mattarella: 'Tristezza per la sua morte, si era formato in Italia' -