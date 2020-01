Meteo ROMA: venerdì e sabato molte nubi e possibili piovaschi (Di giovedì 30 gennaio 2020) Il Meteo su ROMA sarà stabile e soleggiato giovedì, mentre venerdì torneranno alla ribalta infiltrazioni umide atlantiche che porteranno molte nubi. Il cielo sarà coperto anche sabato con qualche debole precipitazione. Giovedì 30: poco nuvoloso. Temperatura da 5°C a 15°C. Pressione atmosferica media: 1022 hPa, in aumento. Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 6 Km/h. Zero Termico: circa 2300 metri. venerdì 31: molto nuvoloso. Temperatura da 7°C a 14°C. Pressione atmosferica media: 1023 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud 7 Km/h. Zero Termico: circa 2600 metri. sabato 1 febbraio: coperto con pioviggine. Stima Pioggia 1 mm. Temperatura da 10°C a 13°C. Pressione atmosferica media: 1022 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud 4 Km/h. Zero Termico: circa 2500 metri. Domenica 2: poco nuvoloso. Temperatura da 8°C a 17°C. Pressione atmosferica media: 1024 hPa, in aumento. ... meteogiornale

