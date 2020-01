Lancio di sassi contro il treno della Saronno-Seregno tra Ceriano e Solaro (Di giovedì 30 gennaio 2020) Un gruppo di giovani ha lanciato sassi contro un treno in transito ieri sera sulla linea Saronno-Seregno. E’ successo nel tratto compreso tra la stazione di Ceriano Laghetto-Solaro e la Ceriano-Groane (quella chiusa del Villaggio Brollo). Si tratta della zona boschiva popolata da spacciatori e tossicodipendenti. Secondo quanto riferito da alcuni pendolari, mercoledì sera, verso le 20,10, il treno partito da Saronno alle 20,05 in direzione Seregno è stato oggetto di un fitto Lancio di sassi nel tratto di Ceriano Laghetto. Per questo motivo il macchinista ha utilizzato ripetutamente la segnalazione sonora del passaggio del treno, come hanno notato molti residenti. su Il Notiziario. ilnotiziario

