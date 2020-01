“Io non guardo Sanremo” l’hashtag contro il Festival diventa virale (Di giovedì 30 gennaio 2020) Una presa di posizione radicale che, si sa, in tempo di regime-social può diventare virale sul web. E in effetti l’hashtag #IoNonguardoSanremo entrerà a breve nei trend topic di Twitter, sulla scia di una bufera mediatica iniziata con la conferenza stampa di questo Sanremo 2020. “Non ci aspettavamo una eco di questa portata, sono sincera, ma questo vuol dire che c’è una sensibilità della società civile che è ben diversa dalla rappresentazione che è venuta fuori dalla conferenza stampa di Sanremo”, queste le parole che Claudia Sacilotto, segretaria generale Cisl Friuli Venezia Giulia e promotrice dell’iniziativa, ha rilasciato a Fanpage,it commentando la viralità inaspettata dell’hashtag #IoNonguardoSanremo. L'articolo “Io non guardo Sanremo” l’hashtag contro il Festival diventa virale proviene da Velvet Gossip. velvetgossip

matteosalvinimi : #Salvini: La droga fa male. Non me ne frega nulla se dirlo porti o non porti voti. Io lo dico: LA DROGA È MORTE. #portaaporta - matteosalvinimi : La paura la lascio agli altri, io mi tengo la libertà di pensare, di fare, di amare e di lottare. La paura non vinc… - stazzitta : Quali sono i vostri segni evidenti di sopraggiunta vecchiaia? Io non digerisco più nulla e voglio solo stare in cas… -