In commissione Scuola i lavori per l’ingresso del plesso “Sant’Eligio”

Si tratta, ha spiegato la dirigente scolastica Chiara Stella Serrato, di rendere possibile il ripristino dell'originario ingresso della Scuola su Largo Sant'Eligio, chiuso per questioni di sicurezza. La Scuola utilizza per il momento un'uscita di emergenza realizzata grazie all'intervento dei servizi tecnici della Municipalità 2. La Municipalità ha anche effettuato altri lavori: l'impermeabilizzazione della copertura, il ripristino di una scala, la riparazione della torretta dell'ascensore, il rifacimento dell'impianto elettrico della palestra e il ripristino del solaio di alcune aule. L'uscita di emergenza, però, se ha consentito alla Scuola di continuare a funzionare, non rappresenta, in caso di pericolo, una via di fuga ottimale per gli oltre trecento alunni del plesso.

