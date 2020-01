Harry e Meghan, la vita dopo la Megxit inizia da una campagna benefica (Di giovedì 30 gennaio 2020) Harry rientra in Canada da Meghan e ArchieHarry rientra in Canada da Meghan e ArchieHarry rientra in Canada da Meghan e ArchieHarry rientra in Canada da Meghan e ArchieHarry rientra in Canada da Meghan e ArchieHarry rientra in Canada da Meghan e ArchieHarry rientra in Canada da Meghan e ArchieUna nuova vita – meno royal e più libera, almeno nelle intenzioni – è già iniziata. Il duca e la duchessa del Sussex hanno fatto arrivare il loro sostegno a una campagna benefica per la prima volta da quando si sono dimessi da «membri attivi» dei Windsor. Dal Canada, Harry, 35 anni, e Meghan Markle, 38, hanno pubblicato in una storia di Instagram il loro supporto a Bell Let’s Talk, un’iniziativa a fin di bene gestita dalla società canadese di telecomunicazioni Bell Canada. La campagna mostra persone provenienti da tutto il mondo che tengono in mano cartelli con su scritto ... vanityfair

