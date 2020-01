Grecia, muro galleggiante in mare per impedire l’arrivo di migranti dalla Turchia: l’appalto della Difesa (Di giovedì 30 gennaio 2020) Altezza di 110 centimetri di cui 50 sopra il livello delle acque, dotato di lampeggianti ed entro i limiti di peso di 7 chili al metro. Lunghezza complessiva: 2,7 chilometri. Tutto scritto nero su bianco sulla pagina degli appalti del governo greco. Il ministero della Difesa ha lanciato una gara per costruire un muro galleggiante in acqua contro gli sbarchi dei migranti in arrivo dalla vicina costa turca. Le offerte devono giungere entro tre mesi e non è chiaro quali siano i tempi per l’installazione. La Difesa stima il costo dello sbarramento attorno ai 500mila euro, inclusi quattro anni di manutenzione. La descrizione parla di un sistema “costruito senza specifiche militari” e “caratteristiche specifiche per consentire l’attività di gestione della crisi” dei rifugiati da parte della Marina e delle agenzie delle Nazioni Unite. Nell’annuncio si sottolinea che la ... ilfattoquotidiano

