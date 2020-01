Emma: "Non torno bionda. I medici dopo la malattia mi hanno detto di non tingermi" (Di giovedì 30 gennaio 2020) Emma Marrone torna sul palco dell’Ariston di Sanremo, questa volta da ospite. Un palco amico che conosce particolarmente bene, dato che nel 2011 aveva esordito al fianco dei Modà piazzandosi al secondo posto (con il brano, “Arriverà”) mentre l’anno dopo ha trionfato con “Non è l’inferno”. Quest’anno però scendere quelle scale avrà un effetto particolare, non solo per la celebrazione del settantesimo Festival ma sopratutto per lei. Al Corriere della Sera racconta dell’emozione nell’aver ricevuto l’invito, “un atto di fiducia” a suo avviso, ma parla anche e sopratutto di lei e del lungo periodo che l’ha vista lontano dal palcoscenico a causa della malattia che ha dovuto combattere e tutto ciò che questa ha comportato: l’esposizione mediatica, la ... huffingtonpost

