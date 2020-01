Emma Marrone: “I miei capelli non saranno più biondi. Dopo l’operazione i medici mi ha sconsigliato di tingermi” (Di giovedì 30 gennaio 2020) “I miei capelli non saranno più biondi”. Lo annuncia Emma Marrone a pochi giorni dal suo ritorno (stavolta come ospite) sul palco del “Festival di Sanremo“. “Dopo l’operazione subita, i medici mi hanno sconsigliato di tingermi. Mi sono presa la libertà di metterli a riposo, potrei anche non tornare più bionda. L’importante è sapere che sono bionda dentro”, ha svelato la cantante a “Sette” del Corriere della Sera. A fine settembre aveva dovuto interrompere il tour per sottoporsi a una delicata operazione chirurgica. La cantante non ha mai avuto il timore di esporsi e condividere con i suoi seguaci anche i momenti meno felici. “Non ho avuto timore di espormi troppo, condividendo con il pubblico la malattia: non potevo non dirlo, qualcuno aveva comprato voli e alberghi per esserci. Fosse capitato in un momento vuoto non avrei detto nulla. La paura c’è ancora. Ogni tre ... ilfattoquotidiano

