DON MATTEO 12, anticipazioni quinta puntata di giovedì 13 febbraio (Di giovedì 30 gennaio 2020) giovedì 13 febbraio 2020 – dopo una settimana di pausa per via del festival di Sanremo – assisteremo su Rai 1 al quinto appuntamento della 12^ stagione della fiction Don MATTEO, sempre con protagonista Terence Hill. Ecco anticipazioni e trama della quinta puntata, che vedremo in prime time sull’ammiraglia Rai: DON MATTEO 12, spoiler: trama episodio di giovedì 13 febbraio 2020 su Rai 1 Nada, una ragazza ucraina, ha bisogno di un ricovero d’urgenza in ospedale perché qualcuno, nel cuore della notte, l’ha investita con un furgoncino. Almeno in apparenza, alla guida del furgone c’era Don MATTEO! Mentre si sta occupando del caso della ragazza ucraina, Anna deve affrontare il matrimonio della cugina, al quale decide di andare insieme a Sergio. Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Seguiteci! Potete leggere l'articolo DON MATTEO 12, anticipazioni quinta ... tvsoap

RadiocorriereTv : Chi è l'uomo misterioso che si presenta in canonica? E perché Don Matteo non crede alla buona 'fede' di Manlio? [..… - fattoquotidiano : Spot pro Salvini, dalla Rai “immediato atto riparatorio”: “Spazio a Zingaretti durante la puntata odierna della fic… - Agenzia_Ansa : Polemiche sullo spot di Porta a Porta, la Rai corre ai ripari: stasera lo spazio di Zingaretti nell'intervallo di D… -