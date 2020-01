Coronavirus, nave da crociera bloccata a Civitavecchia: i risultati dei test (Di giovedì 30 gennaio 2020) Caso sospetto di Coronavirus a bordo di una nave da crociera, la quale è stata bloccata al porto di Civitavecchia. Secondo le prime indiscrezioni, una donna proveniente da Hong Kong e in viaggio insieme al marito presenterebbe sintomi che fanno pensare alla patologia che sta mettendo in ginocchio la zona di Wuhan. I due coniugi sono stati trasferiti all’ospedale Spallanzani della capitale per essere sottoposti a tutte le analisi del caso. Sarebbero negativi i primi test effettuati sui due turisti cinesi messi in isolamento a bordo della nave. La testimonianza di una passeggera Abbiamo raggiunto telefonicamente Carla, una dei passeggeri sulla crociera, per farci raccontare la situazione a bordo.La donna fa sapere che i passeggeri hanno poche informazioni sulla condizione dei due turisti provenienti da Hong Kong e hanno difficoltà a mettersi in comunicazione con l’esterno. ... notizie

