Coronavirus, due casi sospetti su una nave da crociera a Civitavecchia: solo una ha la febbre (Di giovedì 30 gennaio 2020) solo una delle due persone segnalate come casi sospetti di Coronavirus sulla nave Costa Smeralda a Civitavecchia ha febbre. Si tratta della donna, mentre il compagno non ha manifestato sintomi. I due, provenienti da Macao, sono stati posti in isolamento in ambienti separati dello spazio sanitario della nave. L’isolamento del compagno è stato fatto per precauzione visti i rapporti stretti con la donna con febbre. La coppia, salita a Savona alcuni giorni fa, era arrivata in Italia a Malpensa il 25 gennaio. Secondo quanto si è appreso, gli altri passeggeri, che sono circa 6mila, al momento non potrebbero scendere dalla nave. Finora, in Italia tutti i casi sospetti di Coronavirus sono risultati negativi. Un dubbio rimane su un caso sospetto a Lecce, dove una donna cinese sarebbe stata trasferita a Bari per aver lamentato sintomi simili al 2019-nCov. Smentito invece un presunto ... open.online

