Conte al governo | «Avanti spediti e compatti» Ma l’Italia ora arranca

Governo - riunione di maggioranza a Palazzo Chigi. Conte : «Procedere compatti». Ad aprile riforma Irpef : Nel «giro di pochi giorni» il Governo si darà un'agenda di priorità: in cima, la riforma del fisco, con la revisione delle aliquote Irpef e forse anche una rimodulazione...

**Governo : Conte twitta foto vertice - ‘procedere spediti e compatti’** : Roma, 30 gen. (Adnkronos) – “è iniziato il confronto con le forze di maggioranza per rilanciare l’azione di Governo. Il Paese ha molte urgenze e i cittadini attendono tante risposte. Dobbiamo procedere spediti, determinati, compatti. #Agenda2023”. Lo scrive il premier Giuseppe Conte su twitter. L'articolo **Governo: Conte twitta foto vertice, ‘procedere spediti e compatti’** sembra essere il primo su ...

Governo - al via vertice di maggioranza su cronoprogramma riforme. Conte lancia “agenda 2023” : “Il Paese aspetta risposte” : E’ iniziato intorno alle 19 a Palazzo Chigi il vertice convocato dal premier Giuseppe Conte per avviare il confronto nel Governo sul cronoprogramma della “fase 2” dell’esecutivo. Al tavolo siedono i capi delegazione dei quattro partiti di maggioranza: per il M5s Alfonso Bonafede; per il Pd Dario Franceschini; per Leu Roberto Speranza; per Italia viva Teresa Bellanova. Il presidente del Consiglio, intervenendo dalla Bulgaria nel ...

Conte : “Io leader di un fronte progressista? No - sono responsabile dell’attività di governo” : “Io guido e sono responsabile dell’attività di governo“. Risponde così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a margine dei lavori della sua visita a Sofia, alle domande dei cronisti se sarà proprio lui a guidare un eventuale fronte progressista. L'articolo Conte: “Io leader di un fronte progressista? No, sono responsabile dell’attività di governo” proviene da Il Fatto Quotidiano.

**Governo : Conte - ‘verifica? Tantissimo da fare - accelerare su occupazione’** : Roma, 30 gen. (Adnkronos) – Sul tavolo del primo appuntamento della verifica di governo, nel tardo pomeriggio a Palazzo Chigi, i temi saranno “tantissimi, per ogni settore di attività -dalle infrastrutture all’università e alla ricerca, alla sicurezza, agli interventi in campo fiscale- abbiamo Tantissimo da fare. Uno dei temi forti sarà l’occupazione: dobbiamo crescere il Paese e far lievitare ...

Il protocollo italiano ha mandato una nota di protesta al governo tedesco per la foto in seconda fila di Conte : Vi ricordate l’episodio della famosa fotografia di gruppo tra capi di Stato e capi di governo nel corso dell’incontro sulla Libia che si è svolto in Germania? Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in seconda fila era stato attaccato, sulla stampa italiana, per il fatto di aver cercato il suo nome in una posizione diversa da quella che poi avrebbe occupato una volta appurato che mancava il posto in prima fila. La notizia è che ...

Ocean Viking - Salvini sfida il governo : vuole denunciare Conte e Lamorgese per sequestro di persona : Matteo Salvini sfida il governo: vuole denunciare il presidente del Consiglio Conte e la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese per il mancato sbarco dei 403 migranti, rimasti a bordo della nave Ocean Viking per 4 giorni: "Se siamo in una Paese in cui le regole valgono per tutti è sequestro di persona".Continua a leggere

Elezioni Regionali - Conte : “Salvini voleva sfrattare governo? Oggi i citofonari rimangono a casa” : "Salvini è molto bravo da un punto di vista comunicativo: sa quando si giocava a pallone da ragazzi? C'era sempre qualcuno di un po' scorretto che commetteva il fallo e si buttava per terra per confondere l'arbitro. Lui fa un po' così: insulta e poi si butta per terra dicendo di essere stato insultato. Io invece non insulto, ma faccio ragionamenti politici": così Giuseppe Conte commenta i botta e risposta tra lui e il leader leghista ...

Taglio dei parlamentari - c'è la data del referendum. E Giuseppe Conte : "Non ho paura per il governo" : È stata indicata la data per il referendum sul Taglio dei parlamentari. "Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte - si legge nella nota di Palazzo Chigi -, ha convenuto sulla data del 29 marzo 2020 per l'indizione – con decreto del Presidente della Repubblica – del refere

Regionali - Conte : «Governo - ora via alla fase due. Salvini sconfitto. Il citofono? Indegno» : Giuseppe Conte, ospite di Lilli Gruber a 'Otto e mezzo', parla della fase 2 del governo, rispondendo che la fase 2 dell'esecutivo si avvierà «nei prossimi...

Conte a 'Otto e Mezzo' : «Inizio fase 2 del governo nei prossimi giorni. Salvini al citofono indegno» : Giuseppe Conte, ospite di Lilli Gruber a 'Otto e Mezzo', parla della fase 2 del governo, rispondendo che la fase 2 dell'esecutivo si avvierà «nei prossimi...