Chiara Gamberale, 42 anni, scrittrice da quando ne aveva 19, conduttrice radiofonica e autrice televisiva, potrebbe essere la nuova presidente del Partito Democratico rinnovato come da promesse di Nicola Zingaretti prima delle elezioni. Il suo nome, scrive il Corriere della Sera, è stato evocato in questi giorni al Nazareno. Chiara Gamberale presidente del Partito Democratico? E lei in un'intervista rilasciata a Franco Stefanoni del Corriere della Sera conferma l'ipotesi: «È da un paio di mesi che mi arriva questa voce. Sono molto onorata di essere presa in considerazione anche se di contatti ufficiali non ne ho avuti, nessuno mi ha chiesto niente. Certo mi lusinga. Ci rifletterò se davvero verrò chiamata. Comunque, un po' sorpresa sì. Devo dire che sono reduce da una notte quasi insonne perché mia figlia Vita di due anni ha avuto problemi di stomaco, e ho bisogno di ...

