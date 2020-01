Chiara Ferragni in lacrime per il gesto di Fedez: il [VIDEO] divide il web (Di giovedì 30 gennaio 2020) In casa Ferragnez gli scherzi non sono mai mancati, ma stavolta Fedez sembra averla combinata grossa. Il VIDEO di sua moglie Chiara Ferragni in lacrime sta spopolando sul web. Fedez stavolta ha davvero esagerato? Mentre i fan sul web rispondono con entusiasmo al VIDEO, sua moglie non l’ha presa con la stessa ironia. Il cantante, infatti, ha finto di essersi rotto il naso preoccupando così tanto Chiara da farla scoppiare a piangere. “Amore, vieni! Mi sono fatto male al naso” urla Fedez sofferente, coprendosi il volto con le mani dopo essersi infilato in bocca un rigatone di pasta crudo. Chiara arriva, rimane scioccata a fissarlo, e quando fa per aiutarlo Fedez schiaccia con i denti la pasta cruda: il rumore ricorda perfettamente quello di un osso rotto, terrorizzando la moglie. Ma solo quando Fedez si decide a svelare il trucchetto, Chiara scoppia in lacrime dopo aver accumulato ... velvetgossip

