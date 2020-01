Calciomercato Juventus: Emre Can va al Borussia Dortmund. I dettagli (Di giovedì 30 gennaio 2020) Emre Can saluta la Juventus e ritorna in patria: accordo con il Borussia Dortmund per il trasferimento del centrocampista Dopo mesi di tira e molla, le strade di Emre Can e della Juventus si separano definitivamente. La società bianconera ha trovato l’accordo con il Borussia Dortmund per il giocatore tedesco. Il giocatore approderà in Bundesliga secondo la formula del prestito con obbligo di riscatto. Il costo totale dell’operazione dovrebbe essere di circa 30 milioni di euro. Programmate per domani le visite mediche con i gialloneri. Accordo di massima raggiunto tra #Juventus e #BorussiaDortmund: prestito con obbligo di riscatto, operazione intorno ai 30 milioni, visite mediche in programma domani. ✅ #Calciomercato — Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese) January 30, 2020 Leggi su Calcionews24.com calcionews24

DiMarzio : #Juventus-#BorussiaDortmund, gli aggiornamenti su #EmreCan - DiMarzio : #Calciomercato | #Juventus-#BorussiaDortmund, gli aggiornamenti su #EmreCan ?? - DiMarzio : La #Juventus ha deciso di bloccare tutto #DeSciglio resta a Torino ?? -