Vicenda Asea, il Pd ora esulta: “Smentiti tribuni del popolo e tesi farlocche” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSulla Vicenda Asea-Cataudo, dopo la pronuncia della Cassazione (leggi qui), a intervenire è la segreteria provinciale del Partito Democratico. Che scrive: “Già nel settembre del 2017 avevamo dovuto precisare come il Partito Democratico Sannita, da taluni tirato a sproposito in ballo, con questa Vicenda non c’entrasse nulla. Sconsideratamente, si è inteso strumentalizzare la controversia connotandola, in modo palesemente infondato, di fantasiosi toni politico-partitici. Pubblici censori si sono persino cimentati in interpretazioni alla Robert Langdon. Finalmente è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione, Sezioni unite civili, a fare chiarezza. Con Pronuncia del 03 dicembre 2019, resa pubblica nella giornata di ieri, la Corte, nel deliberare la nullità dei giudizi incorsi per incompetenza del giudice amministrativo sul tema, ha altresì stabilito, in ... anteprima24

Vicenda Asea Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Vicenda Asea