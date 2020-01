Una Vita spoiler: Lolita manda in bianco Antonito alla prima notte di nozze per un assurdo motivo (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Nel corso dei prossimi episodi di Una Vita, gli spoiler ci svelano che Lolita e Antonito riusciranno a convolare a nozze. Il lieto evento, però, sarà turbato da un brutto incidente di cui si renderà protagonista Lucia. Una volta appurate le sue condizioni di salute, però, i due sposini si troveranno ad affrontare la prima notte di nozze che, purtroppo, non darà gli esiti sperati, specie per il Palacios. Lolita e Antonito si sposano, ma c’è un imprevisto I colpi di scena e i cambi inaspettati di programma non mancheranno all’interno della soap opera spagnola di Aurora Guerra. Gli spoiler di Una Vita svelano che Lolita e Antonito riusciranno a superare tutti gli ostacoli, compresa la maledizione di Cabrahigo e si sposeranno. Le nozze saranno celebrate da Padre Telmo, il quale ha preso sicuramente di buon grado la loro unione. A seguito della splendida cerimonia, tutti gli ... kontrokultura

